"Мстители 4: Финал" побили рекорды в прокате
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Фильм студии Marvel "Мстители 4: Финал" побил целый ряд рекордов за премьерные выходных, как в домашнем прокате в США так и зарубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой Deadline.
За время премьерного уик-энда фильм собрал рекордные 1,2 млрд долларов.
В США "Мстители" поставили рекорды по следующим показателям:
1. Крупнейший заработок на старте проката - 350 миллионов долларов;
2. Первый фильм, собравший 300 миллионов долларов в первый уик-энд;
3. Быстрее всех заработал 100 миллионов долларов - 17 часов;
4. Лучшие сборы в ночь предпремьерного показа - 60 миллионов долларов;
5. Самые большие сборы в премьерный день - 156,7 миллиона долларов;
6. Самые большие сборы в субботу - 109 миллионов долларов;
7. Самые большие сборы в воскресенье - 84,3 миллиона долларов;
8. Лучший старт в сети IMAX - 26,5 миллиона долларов;
В США фильм в премьерные выходные показали 4 662 кинотеатра, что также является рекордным.
Рекорды в мировом прокате:
1. Лучший старт в истории кино - 1,209 миллиарда долларов;
2. Первый фильм, собравший миллиард за премьерный уик-энд;
3. Кратчайший срок, за который был заработан миллиард долларов - пять дней;
4. Лучший старт в сети IMAX - 91 миллион долларов;
5. Высочайшие сборы среди 3D-фильмов в первый уик-энд - 540 миллионов долларов.
В международном прокате за премьерные дни фильм собрал 859 млн долларов, из них 330,5 млн долл. - в Китае.
Крупнейшие сборы за премьерный уик-энд принесли "Мстителям" зрители в таких странах: Австралия, Корея, Бразилия, Мексика, Великобритания, Аргентина, Испания, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Дания, Восточная Африка, Египет, Венгрия, Исландия, Иордания, Ближний Восток, Нидерланды, Норвегия, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Южная Африка, Сирия, ОАЭ, Украина, Западная Африка, Гонконг, Тайвань, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Новая Зеландия, Боливия, Центральная Америка, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Тринидад, Уругвай, Франция, Италия, Турция, Индия.
Напомним, кинокритики дали исключительно положительные отзывы о супергеройском фильме "Мстители: Завершение", долгожданный финальный выпуск десятилетней истории о супергероях от Marvel Studios.