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"Месники 4: Фінал" побили рекорди у прокаті

"Месники 4: Фінал" побили рекорди у прокаті

Київ • УНН

 • 33260 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Фільм студії Marvel "Месники 4: Фінал" побив цілий ряд рекордів за прем'єрні вихідні, як в домашньому прокаті в США так і за кордоном. Про це повідомляє УНН з посиланням Deadline.

За час прем'єрного уїк-енду фільм зібрав рекордні 1,2 млрд доларів.

У США "Месники" поставили рекорди за наступними показниками:

1. Найбільший заробіток на старті прокату - 350 мільйонів доларів;
2. Перший фільм, що зібрав 300 мільйонів доларів в перший уїк-енд;
3. Швидше за всіх заробив 100 мільйонів доларів - 17 годин;
4. Кращі збори в ніч передпрем'єрного показу - 60 мільйонів доларів;
5. Найбільші збори в прем'єрний день - 156,7 мільйона доларів;
6. Найбільші збори в суботу - 109 мільйонів доларів;
7. Найбільші збори в неділю - 84,3 мільйона доларів;
8. Кращий старт в мережі IMAX - 26,5 мільйона доларів;

У США фільм в прем'єрні вихідні показали 4 662 кінотеатри, що також є рекордним.

Рекорди у світовому прокаті:

1. Кращий старт в історії кіно - 1,209 мільярда доларів;
2. Перший фільм, що зібрав мільярд за прем'єрний уїк-енд;
3. Найкоротший термін, за який був зароблений мільярд доларів - п'ять днів;
4. Кращий старт в мережі IMAX - 91 мільйон доларів;
5. Високі збори серед 3D-фільмів у перший уїк-енд - 540 мільйонів доларів.

У міжнародному прокаті за прем'єрні дні фільм зібрав 859 млн доларів, з них 330,5 млн дол. - у Китаї.

Найбільші збори за прем'єрний уїк-енд принесли "Месникам" глядачі в таких країнах: Австралія, Корея, Бразилія, Мексика, Великобританія, Аргентина, Іспанія, Австрія, Бахрейн, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чехія, Данія, Східна Африка, Єгипет , Угорщина, Ісландія, Йорданія, Близький Схід, Нідерланди, Норвегія, Катар, Саудівська Аравія, Сербія, Словаччина, Словенія, Південна Африка, Сирія, ОАЕ, Україна, Західна Африка, Гонконг, Тайвань, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд , В'єтнам, Нова Зеландія, Болівія, Центральна Америка, Чилі, Колумбія, Еквадор, Парагвай, Перу, Тринідад, Уругвай, Франція, Італія, Туреччина, Індія.

Нагадаємо, кінокритики дали виключно позитивні відгуки про супергеройському фільмі "Месники: Завершення", довгоочікуваний фінальний випуск десятирічної історії про супергероїв від Marvel Studios.

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