Жители Житомирской области вышли на акцию протеста из-за перестрелки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Олевске местные жители вышли на место ночной перестрелки и требовали от власти защитить их от бандитов. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат областного совета Александр Николайчук.
"Сошлись люди, где-то 200-300 местных жителей выражали свое недовольство. Требовали ликвидировать бандитов и оставить жителей Олевска в покое. Требовали задержать и ликвидировать всех бандитов. Произошла уголовная оккупация всего региона, поэтому надо с этим что-то делать. Люди вышли на площадь, на место происшествия выразить свое недовольство происходящим и требовали от власти защитить их от бандитов", - сообщил А.Николайчук.
Кроме того, депутат сообщил, что "власти в районе нет уже третий год".
Как сообщал УНН, в результате перестрелки 16 января 6 человек ранены, 1 погиб. Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - покушение на убийство (ст.15 и ст.115 УК), ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас уже установлена часть участников конфликта и все их транспортные средства.
В области продолжается спецоперация по поиску и обнаружению всех участников ночной перестрелки.