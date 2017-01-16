Мешканці Житомирщини вийшли на акцію протесту через перестрілку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Олевську місцеві жителі вийшли на місце нічної перестрілки та вимагали від влади захистити їх від бандитів. Про це в коментарі УНН повідомив депутат обласної ради Олександр Ніколайчук.
“Посходилися люди, десь 200-300 місцевих жителів висловлювали своє невдоволення. Вимагали ліквідувати бандитів і залишити жителів Олевська в спокої. Вимагали затримати і ліквідувати всіх бандитів. Відбулася кримінальна окупація всього регіону, тому треба з цим щось робити. Люди вийшли на площу, на місце події висловити своє невдоволення тим, що відбувається і вимагали від влади захистити їх від бандитів”, — повідомив О.Ніколайчук.
Крім того, депутат повідомив, що “влади в районі немає уже третій рік”.
Як повідомляв УНН, в результаті перестрілки 16 січня 6 людей поранено, 1 загинула. Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події — замах на вбивство (ст.15 та ст.115 ККУ), ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби.
Наразі в області триває спецоперація із пошуку та виявлення всіх учасників нічної перестрілки.