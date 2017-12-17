Жители Киевской области просят Президента спасти их от транспортного коллапса

"В последние три - четыре года вдоль трассы Р04 на участке Киев-Белогородка построено много жилых кварталов, таких как "Петровский", "Львовский", "Софиевский", "Уютный" и др. При этом, единственная дорога от них в Киев - трасса Р04, которая имеет только по одной полосе в каждом направлении.

Сейчас в этих кварталах проживает только 20-30% от запланированного, но уже сейчас дорога от ЖК "Святопетровского" до Кольцевой перегружена. В случае заселения этих кварталов на 100% жителями на расе Р04 будет самый настоящий транспортный коллапс.

Единственный выход - сделать автодорогу Житомирское шосе- аэродром Чайки- трасса Р04-Вишневое-Одесская трасса, пока еще есть место для нее", - говорится в петиции № 22/041696-эп.

Автором петиции выступил Веденеев Андрей.

Петиция зарегистрирована 15 декабря и уже набрала 10 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, П.Порошенко подали петицию с требованием сократить количество депутатов до 250.