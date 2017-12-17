Жители Киевской области просят Президента спасти их от транспортного коллапса

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 2502 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100037 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102112 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102454 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116687 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103427 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105877 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117237 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрировали петицию о строительстве новой дороги в Киево - Святошинском районе столицы, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.

"В последние три - четыре года вдоль трассы Р04 на участке Киев-Белогородка построено много жилых кварталов, таких как "Петровский", "Львовский", "Софиевский", "Уютный" и др. При этом, единственная дорога от них в Киев - трасса Р04, которая имеет только по одной полосе в каждом направлении.

Сейчас в этих кварталах проживает только 20-30% от запланированного, но уже сейчас дорога от ЖК "Святопетровского" до Кольцевой перегружена. В случае заселения этих кварталов на 100% жителями на расе Р04 будет самый настоящий транспортный коллапс.

Единственный выход - сделать автодорогу Житомирское шосе- аэродром Чайки- трасса Р04-Вишневое-Одесская трасса, пока еще есть место для нее", - говорится в петиции № 22/041696-эп.

Автором петиции выступил Веденеев Андрей.

Петиция зарегистрирована 15 декабря и уже набрала 10 голосов из 25 тыс. необходимых.

Напомним, П.Порошенко подали петицию с требованием сократить количество депутатов до 250.

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