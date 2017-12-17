Мешканці Київщини просять Президента врятувати їх від транспортного колапсу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрували петицію щодо будівництва нової дороги у Києво – Святошинському районі столиці, передає УНН з посиланням на відповідний документ.
“В останні три — чотири роки вздовж траси Р04 на ділянці Київ- Білогородка побудовано багато житлових кварталів, таких як „Петрівський“, „Львівський“, „Софіївський“, „Уютний“, та ін. При цьому, єдина дорога від них до Києва — траса Р04, яка має тільки по одній смузі в кожному напрямку.
Зараз в цих кварталах проживає тільки 20-30% від запланованого, ала вже зараз дорога від ЖК „Святопетрівського“ до Кільцевої перевантажена. У випадку заселення цих кварталів на 100% мешканцями на расі Р04 буде самий справжній транспортний колапс.
Єдиний вихід — зробити автодорогу Житомирське шосе- аеродром Чайки- траса Р04-Вишневе-Одеська траса, поки ще є місце для неї”, — йдеться у петиції № 22/041696-еп.
Автором петиції виступив Вєдєнєєв Андрій.
Петиція зареєстрована 15 грудня і вже набрала 10 голосів із 25 тис необхідних.
Нагадаємо, П.Порошенку подали петицію з вимогою скоротити кількість депутатів до 250.