Жители Киевской области больше денег тратят на алкоголь, табак и сладости
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. За 9 месяцев этого года среди реализованных продовольственных товаров в Киевской области наибольшую долю занимали сигареты, алкогольные напитки и кондитерские изделия. Такие данные обнародовало Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Так, в частности, в январе-сентябре этого года жители Киевской области приобрели табачных изделий более чем 960 млн грн, кондитерских изделий - на более 870 млн грн, водки и ликеро-водочных изделий - на более 814 млн грн.
В то же время, среди непродовольственных товаров лидерами продаж стали автомобили и автотовары. Их жители области купили более чем 3,6 млрд грн.
Напомним, к новогодним праздникам цены на алкоголь в Украине будут стабильными.
Так, по словам эксперта Алексея Безуглого, стоимость обычной бутылки водки будет стартовать от 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов в диапазоне 82-87 грн.
Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л.
Коньяк трехлетней выдержки (0,5 л) будет стоить не менее 120 грн.