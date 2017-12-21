Мешканці Київщини найбільше грошей витрачають на алкоголь, тютюн та солодощі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За 9 місяців цього року серед реалізованих продовольчих товарів у Київській області найбільшу частку займали цигарки, алкогольні напої та кондитерські вироби. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
Так, зокрема, у січні-вересні цього року жителі Київщини придбали тютюнових виробів на понад 960 млн. грн., кондитерських виробів - на понад 870 млн грн., горілки та лікеро-горілчаних виробів - на понад 814 млн грн.
Водночас, серед непродовольчих товарів лідерами продажів стали автомобілі та автотовари. Їх мешканці області накупили на понад 3,6 млрд грн.
Нагадаємо, до новорічних свят ціни на алкоголь в Україні будуть стабільними.
Так, за словами експерта Олексія Безуглого, вартість звичайної пляшки горілки буде стартувати від 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн.
Вартість шампанського становитиме щонайменше 79,19 грн за 0,7 л.
Коньяк трирічної витримки (0,5 л) буде коштувати не менше 120 грн.