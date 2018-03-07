Жители Калифорнии провоцируют аварии с беспилотными автомобилями - отчет

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33748 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49301 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53032 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100875 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91102 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103514 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110533 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116965 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122419 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133816 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Жители Калифорнии провоцируют аварии с беспилотными автомобилями - отчет

Жители Калифорнии провоцируют аварии с беспилотными автомобилями - отчет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В американском штате Калифорния пешеходы сами провоцировали аварии с беспилотными автомобилями. Тенденцию можно проследить в отчетах транспортного департамента штата. По меньшей мере два из шести столкновений, в которых участвовали автономные автомобили, произошли по вине людей передает УНН со ссылкой на Tjournal.

Так, 10 января 2018 пешеход в районе Мишен перебежал улицу, чтобы столкнуться с беспилотным GM Cruise, который стоял и ждал, пока люди перейдут дорогу. Как следует из отчета компании, пешеход "кричал" и "врезался в левую часть бампера всем телом". Человек не пострадал, но левый задний фонарь работа разбился в результате инцидента.

Позже, 28 января в соседнем квартале водитель такси вышел из своей машины, подошел к автономному транспортному средству и ударил по левому пассажирском окну. На стекле остались царапины, но полицию не вызывали.

Это не первые случаи нападения людей на беспилотный транспорт в Сан-Франциско, пишет издание. В декабря 2017 года местный приют для животных убрал своего робота с улицы, так как местные жители и бездомные были им недовольны. Отмечается, что один из жителей "поймал его в ловушку и залил все его сенсоры соусом барбекю".

В апреле того же года в Кремниевой долине пьяный мужчина напал на робота-охранника патрулировал автостоянку. Нападающий утверждал, что просто хотел "протестировать" его.

Как сообщал УНН, Porsche намерена создать авиатакси, какими бы пассажиры смогли управлять самостоятельно.

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