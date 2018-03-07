Жители Калифорнии провоцируют аварии с беспилотными автомобилями - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В американском штате Калифорния пешеходы сами провоцировали аварии с беспилотными автомобилями. Тенденцию можно проследить в отчетах транспортного департамента штата. По меньшей мере два из шести столкновений, в которых участвовали автономные автомобили, произошли по вине людей передает УНН со ссылкой на Tjournal.
Так, 10 января 2018 пешеход в районе Мишен перебежал улицу, чтобы столкнуться с беспилотным GM Cruise, который стоял и ждал, пока люди перейдут дорогу. Как следует из отчета компании, пешеход "кричал" и "врезался в левую часть бампера всем телом". Человек не пострадал, но левый задний фонарь работа разбился в результате инцидента.
Позже, 28 января в соседнем квартале водитель такси вышел из своей машины, подошел к автономному транспортному средству и ударил по левому пассажирском окну. На стекле остались царапины, но полицию не вызывали.
Это не первые случаи нападения людей на беспилотный транспорт в Сан-Франциско, пишет издание. В декабря 2017 года местный приют для животных убрал своего робота с улицы, так как местные жители и бездомные были им недовольны. Отмечается, что один из жителей "поймал его в ловушку и залил все его сенсоры соусом барбекю".
В апреле того же года в Кремниевой долине пьяный мужчина напал на робота-охранника патрулировал автостоянку. Нападающий утверждал, что просто хотел "протестировать" его.
Как сообщал УНН, Porsche намерена создать авиатакси, какими бы пассажиры смогли управлять самостоятельно.