Мешканці Каліфорнії провокують аварії з безпілотними автомобілями - звіт

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В американському штаті Каліфорнія пішоходи самі провокували аварії з безпілотними автомобілями. Тенденцію можна простежити у звітах транспортного департаменту штату. Щонайменше дві з шести сутичок, в яких брали участь автономні автомобілі, сталися з вини людей передає УНН з посиланням на Tjournal.

Так, 10 січня 2018 року пішохід в районі Мішен перебіг вулицю, щоб зіткнутися з безпілотним GM Cruise, який стояв і чекав, поки люди перейдуть дорогу. Як випливає зі звіту компанії, пішохід “кричав” і “врізався в ліву частину бампера всім тілом”. Чолоік не постраждав, але лівий задній ліхтар робота розбився в результаті інціденту.

Пізніше, 28 січня в сусідньому кварталі водій таксі вийшов зі своєї машини, підійшов до автономного транспортного засобу і вдарив по лівому пасажирському вікну. На склі залишилися подряпини, але поліцію не викликали.

Це не перші випадки нападу людей на безпілотний транспорт в Сан-Франциско, пише видання. У грудні 2017 року місцевий притулок для тварин прибрав свого робота з вулиці, тому що місцеві жителі і бездомні були ним незадоволені. Відзначається, що один з жителів “зловив його в пастку і залив всі його сенсори соусом барбекю”.

У квітні того ж року у Кремнієвій долині п’яний чоловік напав на робота-охоронця, що патрулював автостоянку. Нападник стверджував, що просто хотів “протестувати” його.

Як повідомляв УНН, Porsche має намір створити авіатаксі, якими б пасажири змогли керувати самостійно.

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