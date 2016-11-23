Жительницу Кривого Рога могут посадить на 12 лет в тюрьму за хранение наркотиков
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 23 ноября. УНН. У жительницы Кривого Рога правоохранители изъяли 100 фрагментов пластиковых трубочек с метамфетамином. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
Было установлено, что местная жительница имеет при себе партию психотропов . Во время поверхностного осмотра обнаружена партия так называемого «пороха», которую она переносила с целью дальнейшего сбыта в среде наркозависимых Кривого Рога.
По ценам «черного рынка», стоимость изъятого может достигать около пяти тысяч гривен.
Сейчас изъятый метамфетамин направлено на экспертное исследование. Выясняется его источник происхождения, место изготовления и преступные связи правонарушителя.
Открыто уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.