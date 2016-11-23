Мешканку Кривого Рога можуть посадити на 12 років за ґрати через зберігання наркотиків

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 11851 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 106808 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 112996 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 113404 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 114576 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 120834 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 179700 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76052 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163451 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113898 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6.1м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 26844 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 25697 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 34730 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 27073 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 16778 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 17997 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 28340 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 106789 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 179694 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 194652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 6970 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104638 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106525 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50511 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53458 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Мешканку Кривого Рога можуть посадити на 12 років за ґрати через зберігання наркотиків

Київ • УНН

 • 8624 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 23 листопада. УНН. У мешканки Кривого Рога правоохоронці вилучили 100 фрагментів пластикових трубочок із метамфетаміном. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Мешканку Кривого Рога можуть посадити на 12 років за ґрати через зберігання наркотиків

Було встановлено, що місцева мешканка має при собі партію психотропів. Під час поверхневого огляду виявлено партію так званого “пороху”, яку вона переносила з метою подальшого збуту у середі наркозалежних Кривого Рога.

За цінами “чорного ринку”, вартість вилученого може сягати близько п’яти тисяч гривень.

Наразі вилучений метамфетамін направлено на експертне дослідження. Зясовується його джерело походження, місце виготовлення та злочинні зв’язки правопорушниці.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77