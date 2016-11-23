Мешканку Кривого Рога можуть посадити на 12 років за ґрати через зберігання наркотиків

Було встановлено, що місцева мешканка має при собі партію психотропів. Під час поверхневого огляду виявлено партію так званого “пороху”, яку вона переносила з метою подальшого збуту у середі наркозалежних Кривого Рога.

За цінами “чорного ринку”, вартість вилученого може сягати близько п’яти тисяч гривень.

Наразі вилучений метамфетамін направлено на експертне дослідження. Зясовується його джерело походження, місце виготовлення та злочинні зв’язки правопорушниці.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.