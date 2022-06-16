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Жительница Харьковской области, в соцсетях оскорблявшая ВСУ, извинилась перед украинскими защитниками - ГБР

Жительница Харьковской области, в соцсетях оскорблявшая ВСУ, извинилась перед украинскими защитниками - ГБР

Киев • УНН

 • 334883 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. 34-летняя жительница Харьковской области в одной из соцсетей активно рассказывала о том, как ненавидит украинских защитников. После беседы – извинилась. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали 

Как отмечается, работники ГБР, в условиях российской агрессии, системно проверяют как граждан россии, так и украинцев на предмет возможного сотрудничества с оккупантами. 

"Так, в ходе мониторинга соцсетей была обнаружена 34-летняя жительница Харьковской области, которая активно рассказывала о том, как ненавидит украинских защитников. В то время, когда воины ценой собственной жизни защищают нашу Родину, женщина говорила, что готова убивать украинских военных", - указали в ГБР.

Следователи провели с ней праворазъяснительную беседу, после чего она попросила прощения у защитников Украины за свои оскорбительные изречения.

Цитата

"Хочу принести извинения Вооруженным силам Украины, они наши защитники и герои. На самом деле, я по возможности помогаю и поддерживаю их. Я против российской агрессии. Слава Украине", - сказала она.

В свою очередь ГБР направит всю собранную информацию о любительнице высказываний в соцсетях в СБУ.

Напомним 

Гражданка россии, более 20 лет живущая в Украине, решила публично уничтожить свой паспорт и отказаться от российского гражданства.

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