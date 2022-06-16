Жителька Харківщини, яка у соцмережах ображала ЗСУ, вибачилась перед українськими захисниками - ДБР

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Як зазначається, працівники ДБР, в умовах російської агресії, системно перевіряють як громадян рф, так і українців на предмет можливої співпраці з окупантами.

"Так, в ході моніторингу соцмереж була виявлена 34-річна мешканка Харківщини, яка активно розповідала про те, як ненавидить українських захисників. У той час, коли воїни ціною власного життя боронять нашу Батьківщину, жінка говорила, що готова вбивати українських військових", - вказали у ДБР.

Слідчі провели із нею правороз'яснювальну бесіду, після чого вона попросила вибачення у захисників України за свої образливі вислови.

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"Хочу вибачитися перед Збройними силами України, вони наші захисники та герої. Насправді, я по можливості допомагаю та підтримую їх. Я проти російської агресії. Слава Україні", - сказала вона.

Своєю чергою ДБР скерує всю зібрану інформацію про любительку висловлювань у соцмережах до СБУ.

Нагадаємо

Громадянка рф, яка понад 20 років живе в Україні, вирішила публічно знищити свій паспорт та відмовитися від російського громадянства.