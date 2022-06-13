Громадянка рф, яка живе в Україні, публічно зреклася та знищила свій паспорт - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Громадянка рф, яка понад 20 років живе в Україні, вирішила публічно знищити свій паспорт та відмовитися від російського громадянства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.
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Працівники Державного бюро розслідувань продовжують системну перевірку громадян рф у межах фільтраційних заходів щодо можливої співпраці з ворогом. Переважна більшість росіян засуджують агресію російської федерації.
Так, громадянка рф яка вже кілька десятків років мешкає у Білопільському району, що на Сумщині, змушена кожного дня ховатися у підвалах. По регіону регулярно завдаються ракетні удари з території росії. Снарядами пошкоджено вже чимало будівель, повідомляє ДБР.
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"За 21 рік, який я тут прожила, я не відчула утисків на свою адресу через мову, якою спілкуюся. Я засуджую керівництво росії та її армію, що принесли сюди горе. Україна вільна і її не потрібно ні від кого звільняти. За моєю спиною один із будинків, який знищили мої земляки. Тому на знак протесту я публічно знищую паспорт громадянина рф", - розповіла жінка.
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