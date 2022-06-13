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Громадянка рф, яка живе в Україні, публічно зреклася та знищила свій паспорт - ДБР

Громадянка рф, яка живе в Україні, публічно зреклася та знищила свій паспорт - ДБР

Київ • УНН

 • 181490 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Громадянка рф, яка понад 20 років живе в Україні, вирішила публічно знищити свій паспорт та відмовитися від російського громадянства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань. 

Деталі

Працівники Державного бюро розслідувань продовжують системну перевірку громадян рф у межах фільтраційних заходів щодо можливої співпраці з ворогом. Переважна більшість росіян засуджують агресію російської федерації.

Так, громадянка рф яка вже кілька десятків років мешкає у Білопільському району, що на Сумщині, змушена кожного дня ховатися у підвалах. По регіону регулярно завдаються ракетні удари з території росії. Снарядами пошкоджено вже чимало будівель, повідомляє ДБР.

Цитата

"За 21 рік, який я тут прожила, я не відчула утисків на свою адресу через мову, якою спілкуюся. Я засуджую керівництво росії та її армію, що принесли сюди горе. Україна вільна і її не потрібно ні від кого звільняти. За моєю спиною один із будинків, який знищили мої земляки. Тому на знак протесту я публічно знищую паспорт громадянина рф", - розповіла жінка.

Нагадаємо 

Російський олігарх українського походження Михайло Фрідман розглядає можливість набуття українського громадянства.

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