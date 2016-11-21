Житель Павлограда хранил дома конопли на 80 тыс. грн

"Травку" он планировал полностью подготовить к реализации и сбыть наркозависимым Павлограда и окрестностей. Сейчас правоохранителями проверяется возможность поставок "чудо-зелья" в Днепр.

По ценам "черного" рынка этот трофей правоохранителей может стоить более 80 тыс. грн.

Сейчас он направлен на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса Украины, согласно которому правонарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.