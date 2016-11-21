Житель Павлограда хранил дома конопли на 80 тыс. грн
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Житель Павлограда хранил в своих хозяйственных постройках и жилом доме более двух килограммов высушенной, частично измельченной марихуаны. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
"Травку" он планировал полностью подготовить к реализации и сбыть наркозависимым Павлограда и окрестностей. Сейчас правоохранителями проверяется возможность поставок "чудо-зелья" в Днепр.
По ценам "черного" рынка этот трофей правоохранителей может стоить более 80 тыс. грн.
Сейчас он направлен на экспертное исследование.
Открыто уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса Украины, согласно которому правонарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.