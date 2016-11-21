Мешканець Павлограда зберігав вдома коноплі на 80 тис. грн
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Мешканець Павлограда зберігав у своїх господарських спорудах та житловому будинку більше двох кілограмів висушеної, частково подрібненої марихуани. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.
“Травичку” він планував повністю підготувати до реалізації та збути наркозалежним Павлограда й околиць. Наразі правоохоронцями перевіряється можливість поставок “диво-зілля” до Дніпра.
За цінами “чорного” ринку цей трофей правоохоронців може коштувати більше 80 тис. грн.
Наразі його направлено на експертне дослідження.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України, відповідно до якого правопорушникові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.