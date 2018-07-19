Мэру Сколе сообщено подозрение за получение взятки в виде гаража
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Мэру города Сколе Львовской области Владимиру Москалю сообщено подозрение за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"При процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области, следователями Нацполиции совместно с работниками Управления защиты экономики во Львовской области задокументирован факт получения Сколивским мэром неправомерной выгоды в виде регистрации за его близким родственником права собственности на объект недвижимого имущества", - говорится в сообщении.
Как отмечается, указанный чиновник требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс. грн.
Отметим, что это преступление мужчина совершил на этапе апелляционного обжалования приговора Стрыйского горрайонного суда, за полученную служащим неправомерную выгоду, назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
"В четверг, 19 июлю 2018 года, прокурором области Юрием Квяткивский ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины", - отметили в Генпрокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.
Напомним, вчера в городе Сколе на Львовщине, мэра повторно поймали на взятке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.