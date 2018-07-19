Меру Сколе повідомлено підозру за отримання хабара у вигляді гаража

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Міському голові міста Сколе Львівської області Володимиру Москалю повідомлено підозру за хабарництво. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

"За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими Нацполіції спільно з працівниками Управління захисту економіки у Львівській області задокументовано факт одержання Сколівським міським головою неправомірної вигоди у вигляді реєстрації за його близьким родичем права власності на об'єкт нерухомого майна", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вказаний посадовець вимагав від особи переоформити на свою матір гаражне приміщення орієнтовною вартістю 70 тис. грн.

Зазначимо, що цей злочин чоловік вчинив на етапі апеляційного оскарження вироку Стрийського міськрайонного суду, який за отриману службовцем неправомірну вигоду, призначив йому покарання у вигляді 6 років 6 місяців позбавлення волі.

"У четвер, 19 липня 2018 року, прокурором області Юрієм Квятківським йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України", - зазначили у Генпрокуратурі.

На даний час вирішується питання про обрання порушнику міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора у місті Сколе, що на Львівщині, міського голову повторно піймали на хабарі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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