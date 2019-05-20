Мертвая женщина несколько недель пролежала на помойке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Правоохранители устанавливают личность женщины, которую мертвой обнаружили на свалке в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
"Немышлянским отделом полиции устанавливается личность женщины, тело которой было обнаружено 17 мая на помойке за "Дворцом спорта" по улице Петра Григоренко, 2", - говорится в сообщении.
Ее приметы: на вид 40-50 лет, рост 164 см, короткие светлые волосы, вставная верхняя челюсть.
Была одета в желтую кофту, красный женской халат с рисунками цветов, леопардовое нижнее белье. На руке - красный шнурок.
Давность смерти около 2-4 недель.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о погибшей, просят сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40, 099-784-76-59, или по адресу: г. Харьков, ул. Невельская 1/32.
Напомним, в колодце мертвой нашли женщину на последнем сроке беременности.