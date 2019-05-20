Мертва жінка декілька тижнів пролежала на смітнику
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Правоохоронці встановлюють особу жінки, яку мертвою виявили на смітнику у Харкові. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНН.
"Немишлянським відділом поліції встановлюється особа жінки, тіло якої було виявлено 17 травня на смітнику за "Палацом спорту" по вулиці Петра Григоренка, 2", - йдеться у повідомленні.
ЇЇ прикмети: на вигляд 40-50 років, зріст 164 см, коротке світле волосся, вставна верхня щелепа.
Була одягнена у жовту кофту, червоний жіночій халат з малюнками квітів, леопардову спідню білизну. На руці мала червоний шнурок.
Давність смерті близько 2-4 тижнів.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про загиблу, просять повідомити за телефонами: 102, (0572) 93-50-40, 099-784-76-59, або за адресою: м. Харків, вул. Невельська 1/32.
Нагадаємо, у колодязі мертвою знайшли жінку на останньому терміні вагітності.