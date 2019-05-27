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Мертвая девочка в реке на Закарпатье: опознания проведут завтра

Мертвая девочка в реке на Закарпатье: опознания проведут завтра

Киев  •  УНН

 • 19367 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Полицейские с Тячевского участка на Закарпатье после встречи с румынскими коллегами договорились провести опознание погибшей малолетней девочки, тело которой обнаружили в реке Теребля под мостом дней. Об этом журналисту УНН сообщила специалист отдела коммуникации ГУНП в Закарпатской области Инесса Манзулич.

"Сконтактировали с румынской стороной и договорились, что завтра будет опознания погибшей (малолетней девочки, тело которой обнаружили в реке Теребля под мостом на Закарпатье - ред.)", - сказала Манзулич.

Напомним, полицейские с Тячевского участка на Закарпатье поехали в пункт пропуска на границе с Румынией, чтобы встретиться с коллегами и выяснить, может ли найденное тело малолетней девочки могло быть принесенным течением Тисы с территории Румынии.

Как сообщал УНН, в Тячевском районе Закарпатья в реке Теребля под мостом обнаружили тело малолетней девочки.

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