Мертвая девочка в реке на Закарпатье: опознания проведут завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Полицейские с Тячевского участка на Закарпатье после встречи с румынскими коллегами договорились провести опознание погибшей малолетней девочки, тело которой обнаружили в реке Теребля под мостом дней. Об этом журналисту УНН сообщила специалист отдела коммуникации ГУНП в Закарпатской области Инесса Манзулич.
"Сконтактировали с румынской стороной и договорились, что завтра будет опознания погибшей (малолетней девочки, тело которой обнаружили в реке Теребля под мостом на Закарпатье - ред.)", - сказала Манзулич.
Напомним, полицейские с Тячевского участка на Закарпатье поехали в пункт пропуска на границе с Румынией, чтобы встретиться с коллегами и выяснить, может ли найденное тело малолетней девочки могло быть принесенным течением Тисы с территории Румынии.
Как сообщал УНН, в Тячевском районе Закарпатья в реке Теребля под мостом обнаружили тело малолетней девочки.