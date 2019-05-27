Мертва дівчинка у річці на Закарпатті: впізнання проведуть завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Поліцейські із Тячівського відділку на Закарпатті після зустрічі з румунськими колегами домовилися провести впізнання загиблої малолітньої дівчинки, тіло якої виявили у річці Теребля під мостом, завтра. Про це журналісту УНН повідомила спеціаліст відділу комунікації ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич.
"Сконтактували з румунською стороною та домовилися, що завтра буде впізнання загиблої (малолітньої дівчинки, тіло якої виявили у річці Теребля під мостом на Закарпатті – ред.)", - сказала Манзулич.
Нагадаємо, поліцейські із Тячівського відділку на Закарпатті поїхали до пункту пропуску на межі з Румунією, щоб зустрітися із колегами та з’ясувати, чи може знайдене тіло малолітньої дівчинки бути принесеним течією Тиси з території Румунії.
Як повідомляв УНН, у Тячівському районі Закарпаття у річці Теребля під мостом виявили тіло малолітньої дівчинки.