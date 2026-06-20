Мерц отверг претензии США по поводу цен на лекарства в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о возмещении стоимости лекарств является внутренним делом страны. Так он прокомментировал начало американского расследования цен на фармацевтическую продукцию в Германии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Администрация президента США Дональда Трампа начала расследование, которое потенциально может завершиться введением пошлин. Мерц подчеркнул, что ожидает от Вашингтона соблюдения будущего торгового соглашения между США и ЕС.

Что касается возмещения расходов на современные, инновационные лекарства нашими медицинскими страховщиками, то это решение, которое относится к нашей национальной юрисдикции – заявил канцлер.

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Причиной спора стала реформа немецкой системы медицинского страхования, которая предусматривает сокращение расходов на лекарства. Торговый представитель США Джеймисон Грир обвинил Германию в том, что она "постоянно недоплачивает за инновационную фармацевтическую продукцию".

В то же время в Вашингтоне заявили, что конфликт можно урегулировать путем переговоров. США также продолжают настаивать на пересмотре подходов к ценообразованию на лекарства и увеличении их производства на американской территории.

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