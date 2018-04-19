МЭРТ назвало страны, в которые больше всего вырос украинский экспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. За первые два месяца 2018 года украинский экспорт больше всего вырос в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минэкономразвития.
"На 17,9% или 1,1 млрд долл. вырос экспорт украинских товаров за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом Украина за этот период экспортировала на 7,4 млрд долл. Больше всего вырос экспорт в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - сообщили в МЭРТ.
По данным министерства, товары, продажа которых больше всего выросла за два месяца 2018 года:
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- полуфабрикаты из стали +98,3 млн долл.;
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- прутки из стали горячей прокатки +84,2 млн долл.;
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- прокат плоский горячекатаный +76,7 млн долл.;
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- чугун +72 млн долл.;
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- руды и концентраты железные +61,5 млн долл.;
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- изолированные провода, кабели +57,9 млн долл.
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Напомним, экспорт в страны ЕС в первые месяцы года превысил импорт.