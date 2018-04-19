МЭРТ назвало страны, в которые больше всего вырос украинский экспорт

"На 17,9% или 1,1 млрд долл. вырос экспорт украинских товаров за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом Украина за этот период экспортировала на 7,4 млрд долл. Больше всего вырос экспорт в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак", - сообщили в МЭРТ.

По данным министерства, товары, продажа которых больше всего выросла за два месяца 2018 года:



полуфабрикаты из стали +98,3 млн долл.;



прутки из стали горячей прокатки +84,2 млн долл.;



прокат плоский горячекатаный +76,7 млн долл.;



чугун +72 млн долл.;



руды и концентраты железные +61,5 млн долл.;



изолированные провода, кабели +57,9 млн долл.



Напомним, экспорт в страны ЕС в первые месяцы года превысил импорт.