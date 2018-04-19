МЕРТ назвало країни, до яких найбільше зріс український експорт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За перші два місяці 2018 року український експорт найбільше зріс до ЄС, Сінгапуру, Білорусі, Туреччини, Молдови та Іраку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінекономрозвитку.
"На 17,9% або 1,1 млрд дол. зріс експорт українських товарів за перші два місяці 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом у 2017 року. Загалом Україна за цей період експортувала на 7,4 млрд дол. Найбільше зріс експорт до ЄС, Сінгапуру, Білорусі, Туреччини, Молдови та Іраку", - повідомили в МЕРТ.
За даними міністерства, товари, продаж яких найбільше зріс за два місяці 2018 року:
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- напівфабрикати зі сталі +98,3 млн дол.;
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- прутки та бруски зі сталі гарячого прокатування +84,2 млн дол.;
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- прокат плоский гарячекатаний +76,7 млн дол.;
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- чавун +72 млн дол.;
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- руди та концентрати залізні +61,5 млн дол.;
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- ізольовані проводи, кабелі +57,9 млн дол.
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Нагадаємо, експорт до країн ЄС у перші місяці року перевищив імпорт.