Меркель предложили пост в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по сообщениям, предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель занять консультативную должность в одной из структур Организации Объединенных Наций, пишет УНН со ссылкой на DW.
О том, что Гутерриш предложил Меркель должность, первому стало известно агентству dpa из кругов ООН.
Детали
Так, сообщается, что речь идет о позиции председателя консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить на пользу всего человечества. В числе компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности, в области торговли или безопасности полетов.
Отмечается, что консультативный орган по глобальным общественным благам - один из флагманских проектов Гутерриша, который он продвигает в рамках реформирования ООН. В июне 2021 года Гутерриш был утвержден в должности генсека ООН на второй пятилетний срок - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
Свое предложение, по сведениям агентства, Гутерриш изложил в письме.
Собеседники dpa в ООН считают согласие Меркель занять предложенный пост маловероятным. Официально в организации не комментируют факт предложения.
Представители экс-канцлера и она сама пока также не высказались на этот счет.
Дополнение
Меркель занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет. В 2018 году она отказалась от должности главы правящей партии "Христианско-демократический союз" и объявила, что не будет баллотироваться на пост главы правительства в 2021 году.
8 декабря депутаты Бундестага избрали нового главу немецкого правительства - социал-демократа Олафа Шольца.