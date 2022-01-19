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Меркель запропонували посаду в ООН

Меркель запропонували посаду в ООН

Київ • УНН

 • 24202 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, за повідомленнями, запропонував ексканцлеру ФРН Ангелі Меркель обійняти консультативну посаду в одній із структур Організації Об'єднаних Націй, пише УНН з посиланням на DW.

Про те, що Гутерріш запропонував Меркель посаду, першому стало відомо агентству dpa з кіл ООН.

Деталі

Так, повідомляється, що йдеться про позицію голови консультативної ради щодо глобальних суспільних благ, які могли б послужити на користь всього людства. Серед компетенцій цього органу мають опинитися питання міжнародного регулювання, зокрема, у сфері торгівлі чи безпеки польотів.

Зазначається, що консультативний орган із глобальних суспільних благ - один із флагманських проектів Гутерріша, який він просуває в межах реформування ООН. У червні 2021 року Гутерріш був затверджений на посаді Генсека ООН на другий п'ятирічний термін – з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2026 року.

Свою пропозицію, за даними агентства, Гутерріш виклав у листі.

Співрозмовники dpa в ООН вважають згоду Меркель зайняти запропоновану посаду малоймовірною. Офіційно в організації не коментують факту пропозиції.

Представники ексканцлера і вона сама поки що також не висловилися з цього приводу.

Доповнення

Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини протягом 16 років. У 2018 році вона відмовилася від посади голови правлячої партії "Християнсько-демократичний союз" та оголосила, що не балотуватиметься на посаду голови уряду у 2021 році.

8 грудня депутати Бундестагу обрали нового голову німецького уряду - соціал-демократа Олафа Шольца.

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