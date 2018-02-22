Меркель призвала пересмотреть финансовую структуру ЕС без Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Выход Великобритании из Евросоюза дает возможность блоку для широкого переосмысления его финансовой структуры. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, перед саммитом ЕС, на котором будет решаться будущий бюджет ЕС, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Обращаясь к Бундестагу (нижняя палата парламента - ред.), Меркель объяснила, что будущее ЕС станет приоритетом во время ее четвертого срока правления, если коалиционное соглашение между ее консерваторами и прозападными социал-демократами будет одобрено членами СДПГ.
"Нам нужен новый старт для Европы", - сказала Меркель, добавив, что дебаты о новом бюджете для блока из 27 членов после выхода Британии в 2019 году могут привести к большим изменениям.
"Дебаты о будущем финансовой структуры - это также шанс посмотреть на финансы всего ЕС", - сказала она.
Лидеры на саммите в пятницу должны обсудить вопрос об увеличении бюджета на следующий семилетний период, который пойдет на общую политику безопасности, обороны и миграции с 2021 по 2027 годы.
"Пакт о стабильности и росте будет оставаться компасом для Европы", - добавила канцлер, повторяя, что обязанности и надзор должны идти рука об руку в рамках любой реформы еврозоны.
Напомним, выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) может иметь огромное негативное влияние на европейскую винодельческую промышленность. В частности, итальянские виноделы могут потерять 52 млн евро.