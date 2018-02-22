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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 61005 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 73737 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 76615 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106653 просмотра

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Меркель призвала пересмотреть финансовую структуру ЕС без Великобритании

Меркель призвала пересмотреть финансовую структуру ЕС без Великобритании

Киев  •  УНН

 • 6123 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Выход Великобритании из Евросоюза дает возможность блоку для широкого переосмысления его финансовой структуры. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, перед саммитом ЕС, на котором будет решаться будущий бюджет ЕС, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к Бундестагу (нижняя палата парламента - ред.), Меркель объяснила, что будущее ЕС станет приоритетом во время ее четвертого срока правления, если коалиционное соглашение между ее консерваторами и прозападными социал-демократами будет одобрено членами СДПГ.

"Нам нужен новый старт для Европы", - сказала Меркель, добавив, что дебаты о новом бюджете для блока из 27 членов после выхода Британии в 2019 году могут привести к большим изменениям.

"Дебаты о будущем финансовой структуры - это также шанс посмотреть на финансы всего ЕС", - сказала она.

Лидеры на саммите в пятницу должны обсудить вопрос об увеличении бюджета на следующий семилетний период, который пойдет на общую политику безопасности, обороны и миграции с 2021 по 2027 годы.

"Пакт о стабильности и росте будет оставаться компасом для Европы", - добавила канцлер, повторяя, что обязанности и надзор должны идти рука об руку в рамках любой реформы еврозоны.

Напомним, выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) может иметь огромное негативное влияние на европейскую винодельческую промышленность. В частности, итальянские виноделы могут потерять 52 млн евро.

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