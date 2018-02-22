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Меркель закликала переглянути фінансову структуру ЄС без Британії

Меркель закликала переглянути фінансову структуру ЄС без Британії

Київ • УНН

 • 6123 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Вихід Великої Британії з Євросоюзу дає можливість блоку для широкого переосмислення його фінансової структури. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в четвер, перед самітом ЄС, на якому вирішуватиметься майбутній бюджет ЄС, передає УНН з посиланням на Reuters.

Звертаючись до Бундестагу (нижня палата парламенту — ред.) , Меркель пояснила, що майбутнє ЄС стане пріоритетом під час її четвертого терміну правління, якщо коаліційна угода між її консерваторами та прозахідними соціал-демократами буде схвалена членами СДПГ.

“Нам потрібен новий старт для Європи”, — сказала Меркель, додавши, що дебати про новий бюджет для блоку з 27 членів після виходу Британії в 2019 році можуть привести до великих змін.

“Дебати про майбутню фінансову структуру — це також шанс подивитися на фінанси всього ЄС”, — сказала вона.

Лідери на саміті у п’ятницю мають обговорити питання щодо збільшення бюджету на наступний семирічний період, яке піде на загальну політику безпеки, оборони та міграції з 2021 по 2027 роки.

“Пакт про стабільність і зростання залишатиметься компасом для Європи”, — додала канцлер, повторюючи, що обов’язки та нагляд повинні йти рука об в рамках будь-якої реформи єврозони.

Нагадаємо, вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу (Brexit) може мати величезний негативний вплив на європейську виноробну промисловість. Зокрема, італійські винороби можуть втратити  52 млн євро.

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