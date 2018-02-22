Меркель закликала переглянути фінансову структуру ЄС без Британії

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Вихід Великої Британії з Євросоюзу дає можливість блоку для широкого переосмислення його фінансової структури. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в четвер, перед самітом ЄС, на якому вирішуватиметься майбутній бюджет ЄС, передає УНН з посиланням на Reuters.