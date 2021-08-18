Меркель с Байденом по телефону обсудили ситуацию в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию захвата боевиками “Талибана” территорию Афганистана. Об этом в своем Twitter написал глава пресс-службы Федерального правительства Германии Зайберт Штеффен, передает УНН.
Детали
Во время разговора лидеры двух стран обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества между вооруженными силами Германии и военнослужащими США в аэропорту Кабула, а также договорились эвакуировать категорию менее защищенных людей.
В сообщении также отмечается, что канцлер Германии в среду созвонилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и "поблагодарила его за логистическую поддержку", которая была оказана при эвакуации граждан ФРГ из Афганистана.
Отмечается, что немецкие борты осуществляли дозаправку в Ташкенте.
Kanzlerin #Merkel hat heute mit weiteren Staats- und Regierungschefs über die Lage in #Afghanistan gesprochen. Im Telefonat mit @POTUS wurde eine weitere enge Zusammenarbeit vereinbart, auch zwischen der Bundeswehr und amerikanischen Sicherheitskräften am Flughafen Kabul: pic.twitter.com/4BgZoNPGIZ— Steffen Seibert (@RegSprecher) August 18, 2021
Добавим
Перед визитом в Украину Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Лидеры планируют обсудить конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане.
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