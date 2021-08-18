Меркель з Байденом у телефонній розмові обговорили ситуацію в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден провели телефонну розмову, в якій обговорили ситуацію захоплення бойовиками "Талібану" територію Афганістану. Про це в своєму Twitter написав голова пресслужби Федерального уряду Німеччини Зайберт Штеффен, передає УНН.
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Під час розмови лідери двох країн обговорили питання подальшої співпраці між збройними силами Німеччини і військовослужбовцями США в аеропорту Кабула, а також домовилися евакуювати категорію менш захищених людей.
У повідомленні також зазначається, що канцлер Німеччини в середу зізвонилася з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим і "подякувала йому за логістичну підтримку", яка була надана при евакуації громадян ФРН з Афганістану.
Відзначається, що німецькі борти здійснювали дозаправку в Ташкенті.
Kanzlerin #Merkel hat heute mit weiteren Staats- und Regierungschefs über die Lage in #Afghanistan gesprochen. Im Telefonat mit @POTUS wurde eine weitere enge Zusammenarbeit vereinbart, auch zwischen der Bundeswehr und amerikanischen Sicherheitskräften am Flughafen Kabul : pic.twitter.com/4BgZoNPGIZ- Steffen Seibert (@RegSprecher) August 18, 2021
Додамо
Перед візитом в Україну Меркель зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним в Москві. Лідери планують обговорити конфлікт на сході України і ситуацію в Афганістані.
В Європейській комісії закликали країни ЄС розпочати приймати участь в евакуації біженців з Афганістану.