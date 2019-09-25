Меркель считает нереальными переговоры между США и Ираном

Об этом Меркель заявила во вторник, 24 сентября, во время визита на Генассамблею ООН, где провела переговоры с президентами стран Дональдом Трампом и Рухани.

"Я бы приветствовала переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, но этого не произойдет, пока все санкции не будут сняты. Только тогда начнутся переговоры. Я думаю, что это нереально", - заявила Меркель.

Напомним, в МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США.