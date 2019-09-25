Меркель вважає нереальними переговори між США і Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що на даний момент не існує можливості переговорів між США і Іраном щодо ядерної угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Про це Меркель заявила у вівторок, 24 вересня, під час візиту на Генасамблею ООН, де провела переговори з президентами країн Дональдом Трампом і Хасаном Рухани.
"Я б вітала переговори між Сполученими Штатами та Іраном, але цього не станеться, поки всі санкції не будуть зняті. Тільки тоді почнуться переговори. Я думаю, що це нереально", - заявила Меркель.
Нагадаємо, у МЗС Ірану заявили про невдачу санкційної політики США.