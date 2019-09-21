У МЗС Ірану заявили про невдачу санкційної політики США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Американська влада повинна визнати, що їхня санкційна політика зазнала невдачі, заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві. Повідомлення опубліковане на сайті міністерства, пише УНН.
“Американці повинні визнати, що санкційна політика провалилася. Зловживання цим інструментом, а також використання долара в якості зброї поставили під сумнів репутацію Вашингтона і поклали кінець сприйняттю США в якості надійного економічного партнера”, — сказав Мусаві.
Як писав УНН, президент США Дональд Трамп прийняв рішення про введення додаткових американських військ і постачання військової техніки на територію Саудівської Аравії і ОАЕ після атак на нафтові об’єкти.
Також варто додати, що атака на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії стала попередженням з боку народу Ємену тим, хто розв’язав війну в цій країні. Про це в середу заявив президент Ірану Хасан Роухані.