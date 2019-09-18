Президент Ірану про напад на саудівські заводи: це попередження ворогам Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Атака на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії стала попередженням з боку народу Ємену тим, хто розв’язав війну в цій країні. Про це в середу заявив президент Ірану Хасан Роухані, передає УНН.
“Єменці не зачепили лікарню або школу, вони завдали удару по промисловому об’єкту, щоб зробити попередження своїм ворогам, — наводяться слова Роухані на офіційному сайті президента Ірану. — Ворожі сили повинні винести урок з ситуації в Ємені і припинити військові дії в регіоні”.
Він додав, що “війну почали не єменці, а Саудівська Аравія, ОАЕ і деякі інші країни”. “Замість помилкових звинувачень (на адресу Ірану) треба враховувати силу народів, які встають з колін”, — додав він.
Як повідомляв УНН, атака на нафтову промисловість Саудівської Аравії, що відбулася в суботу, як зазначає CNN, викликала найбільше одномоментне падіння видобутку нафти в історії — на 5,7 мільйона барелів на день.