Президент Ирана о нападении на саудовские заводы: это предупреждение врагам Йемена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стала предупреждением со стороны народа Йемена тем, кто развязал войну в этой стране. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает УНН.
“Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам, — приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. — Вражеские силы должны вынести урок из ситуации в Йемене и прекратить военные действия в регионе”.
Он добавил, что “войну начали не йеменцы, а Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие страны”. “Вместо ложных обвинений (в адрес Ирана) надо учитывать силу народов, которые встают с колен”, — добавил он.
Как сообщал УНН, атака на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, состоявшейся в субботу, как отмечает CNN, вызвала больше всего одномоментное падение добычи нефти в истории — на 5,7 миллиона баррелей в день.