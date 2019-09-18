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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111463 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103298 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110316 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119692 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148301 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148686 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Президент Ирана о нападении на саудовские заводы: это предупреждение врагам Йемена

Президент Ирана о нападении на саудовские заводы: это предупреждение врагам Йемена

Киев  •  УНН

 • 11974 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стала предупреждением со стороны народа Йемена тем, кто развязал войну в этой стране. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает УНН.

“Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам, — приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. — Вражеские силы должны вынести урок из ситуации в Йемене и прекратить военные действия в регионе”.

Он добавил, что “войну начали не йеменцы, а Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие страны”. “Вместо ложных обвинений (в адрес Ирана) надо учитывать силу народов, которые встают с колен”, — добавил он.

Как сообщал УНН, атака на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, состоявшейся в субботу, как отмечает CNN, вызвала больше всего одномоментное падение добычи нефти в истории — на 5,7 миллиона баррелей в день.

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