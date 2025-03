Атака на саудівські заводи викликала найбільше одномоментне падіння видобутку нафти в історії

Колишнє рекордне падіння — на 5,6 мільйона — відбулося через революцію 1978-1979 років в Ірані: тоді до влади прийшов ісламський режим, який Саудівська Аравія і США, її основний союзник, звинувачують в організації нинішньої атаки.

На початку біржових торгів у понеділок ціна на нафту різко піднялася: в п’ятницю вона становила 60 доларів за барель, а на піку в понеділок досягала 72 доларів. Ціна злетіла на 19% — відповідно до підрахунків Reuters, це найвище разове зростання з 1991 року, коли Ірак вторгся в Кувейт. Незабаром, однак, зроблено крок до 66 доларів, але до вечора вона знову піднялася до 69 доларів.

Подальші коливання ціни багато в чому будуть залежати від того, наскільки швидко Саудівській Аравії вдасться відновити виробництво сировини. У суботу, відразу після атак, співрозмовники агентства Bloomberg в саудівській державній нафтовій компанії Saudi Aramco говорили, що їй знадобиться близько 48 годин. Тепер, за даними Reuters, мова може йти про тижні і навіть місяці. Проте поки експерти очікують, що економічні збитки від того, що сталося будуть не таким істотним, як політична напруженність, що виникла.

Drone attacks on two Saudi Aramco factories in Abqaiq and Khurais provinces sparked fires that the state oil company brought under control, the Saudi interior ministry spokesman said. More here: https://t.co/kGN6ZrIosg pic.twitter.com/2IiFRVXUWh

— Reuters Top News (@Reuters) September 14, 2019

