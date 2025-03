Атака на саудовские заводы вызвала больше всего одномоментное падение добычи нефти в истории

Прежнее рекордное падение — на 5,6 миллиона — произошло из-за революции 1978-1979 годов в Иране: тогда к власти пришел исламский режим, который Саудовская Аравия и США, ее основной союзник, обвиняют в организации нынешней атаки.

В начале биржевых торгов в понедельник цена на нефть резко поднялась: в пятницу она составляла 60 долларов за баррель, а на пике в понедельник достигала 72 долларов. Цена взлетела на 19% - согласно подсчетам Reuters, это самое высокое кратный рост с 1991 года, когда Ирак вторгся в Кувейт. Вскоре, однако, сделан шаг к 66 долларов, но к вечеру она снова поднялась до 69 долларов.

Дальнейшие колебания цены во многом будут зависеть от того, насколько быстро Саудовской Аравии удастся восстановить производство сырья. В субботу, сразу после атак, собеседники агентства Bloomberg в саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco говорили, что ей понадобится около 48 часов. Теперь, по данным Reuters, речь может пойти о неделях и даже месяцах. Тем не менее пока эксперты ожидают, что экономический ущерб от случившегося будет не столь значимым, как возникшая политическая напряженность.

