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Меркель отреагировала на удары США и союзников по Сирии

Меркель отреагировала на удары США и союзников по Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые в ночь на субботу нанесли ракетный удар по целям в Сирии. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении федерального канцлера Ангелы Меркель, передает УНН.

"Наши американские, британские и французские союзники сегодня провели целевые авиационные удары против военных объектов сирийского режима. Этот шаг направлен на то, чтобы ограничить способность режима использовать химическое оружие и предотвратить дальнейшее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - заявила она.

"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета безопасности ООН взяли на себя ответственность таким образом. Военная операция была необходимой и соразмерной для сохранения эффективности международного запрета на применение химического оружия и для предостережения сирийского режима в отношении дальнейших нарушений", - добавила канцлер Германии.

Также, говоря об атаке на сирийский Думу, где, по данным некоторых организаций, использовали химическое оружие, она отметила, что "все имеющиеся свидетельства указывают на ответственность режима Асада, который в прошлом также использовал химическое оружие против собственного народа". "Еще раз, в данном случае, Россия сделала невозможным независимое расследование случившегося, с помощью его блокировки в Совете безопасности ООН", - указала Меркель.

При этом канцлер ФРГ отметила, что "Германия решительно поддерживать все дипломатические шаги", направленные на противодействие нарушения Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

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