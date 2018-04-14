Меркель відреагувала на удари США і союзників по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які в ніч на суботу завдали ракетного удару по цілях у Сирії. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві федерального канцлера Ангели Меркель, передає УНН.
"Наші американські, британські та французькі союзники сьогодні провели цільові авіаційні удари проти військових об'єктів сирійського режиму. Цей крок спрямований на те, щоб обмежити здатність режиму використовувати хімічну зброю і запобігти подальшому порушенню Конвенції про заборону хімічної зброї", - заявила вона.
"Ми підтримуємо те, що наші американські, британські та французькі союзники як постійні члени Ради безпеки ООН взяли на себе відповідальність таким чином. Військова операція була необхідною і належною для збереження ефективності міжнародної заборони на застосування хімічної зброї та для застереження сирійського режиму щодо подальших порушень", - додала канцлер Німеччини.
Також, говорячи про атаку на сирійську Думу, де, за даними деяких організацій, використали хімічну зброю, вона наголосила на тому, що "усі наявні свідчення вказують на відповідальність режиму Асада, який в минулому також використовував хімічну зброю проти власного населення". "Ще раз, у цьомувипадку, Росія унеможливила незалежне розслідування того, що сталося, за допомогою його блокування у Раді безпеки ООН", - вказала Меркель.
При цьому канцлер ФРН зазначила, що "Німеччина рішуче підтримуватиме всі дипломатичні кроки", спрямовані на протидію порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.