Меркель пожелала немцам оптимизма в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении в субботу, 31 декабря, пожелала жителям Германии сохранять оптимизм, несмотря на все существующие угрозы. По ее словам, ненависти нужно противопоставить демократию и общеевропейские ценности, которые должны стать сильнее терроризма, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
А.Меркель назвала печальной и отвратительной причастность беженцев к нескольким терактам в ФРГ в прошлом году, что стало издевательством не только над готовностью немцев помогать нуждающимся, но и над теми людьми, которые действительно нуждаются в этой помощи.
При этом она высказалась в поддержку своей миграционной политики. Напомнив об ужасных разрушениях в Алеппо, она назвала важным и правильным ту защиту, которую Германия дает беженцам из Сирии.
Канцлер также заверила, что правительство примет все необходимые политические и законодательные меры, чтобы обеспечить безопасность населения Германии.