А.Меркель побажала німцям оптимізму у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель в своєму новорічному зверненні в суботу, 31 грудня, побажала жителям Німеччини зберігати оптимізм, незважаючи на всі існуючі загрози. За її словами, ненависті потрібно протиставити демократію і загальноєвропейські цінності, які повинні стати сильнішими тероризму, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
А.Меркель назвала сумною і огидною причетність біженців до кількох терактів у ФРН у минулому році, що стало знущанням не лише над готовністю німців допомагати нужденним, але і над тими людьми, які дійсно потребують цієї допомоги.
При цьому вона висловилася в підтримку своєї міграційної політики. Нагадавши про жахливі руйнування в Алеппо, вона назвала важливим і правильним той захист, яку Німеччина дає біженцям з Сирії.
Канцлер також запевнила, що уряд прийме всі необхідні політичні та законодавчі заходи, щоб забезпечити безпеку населення Німеччини.