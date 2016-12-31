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А.Меркель побажала німцям оптимізму у 2017 році

А.Меркель побажала німцям оптимізму у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель в своєму новорічному зверненні в суботу, 31 грудня, побажала жителям Німеччини зберігати оптимізм, незважаючи на всі існуючі загрози. За її словами, ненависті потрібно протиставити демократію і загальноєвропейські цінності, які повинні стати сильнішими тероризму, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

А.Меркель назвала сумною і огидною причетність біженців до кількох терактів у ФРН у минулому році, що стало знущанням не лише над готовністю німців допомагати нужденним, але і над тими людьми, які дійсно потребують цієї допомоги.

При цьому вона висловилася в підтримку своєї міграційної політики. Нагадавши про жахливі руйнування в Алеппо, вона назвала важливим і правильним той захист, яку Німеччина дає біженцям з Сирії.

Канцлер також запевнила, що уряд прийме всі необхідні політичні та законодавчі заходи, щоб забезпечити безпеку населення Німеччини.

Українські Національні Новини

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