А.Меркель побажала німцям оптимізму у 2017 році

А.Меркель назвала сумною і огидною причетність біженців до кількох терактів у ФРН у минулому році, що стало знущанням не лише над готовністю німців допомагати нужденним, але і над тими людьми, які дійсно потребують цієї допомоги.

При цьому вона висловилася в підтримку своєї міграційної політики. Нагадавши про жахливі руйнування в Алеппо, вона назвала важливим і правильним той захист, яку Німеччина дає біженцям з Сирії.

Канцлер також запевнила, що уряд прийме всі необхідні політичні та законодавчі заходи, щоб забезпечити безпеку населення Німеччини.