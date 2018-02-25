Меркель обнародовала список министров коалиционного правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель представила список будущих министров коалиционного правительства. Его публикует Bild, передает УНН.
Как отмечается, это пока предварительный список.
Правительственная коалиция состоит из трех партий: блока ХДС/ХСС, а также Социал-демократической партии (СДП). СДП планирует представить свой перечень из шести министров 4 марта.
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По информации СМИ, в новом составе правительства Меркель предложила оставить в должности министра обороны Урсулу фон дер Ляйен. Пост министра экономики займет Петер Альтмайер, ныне исполняющий обязанности главы Минфина.
Также Меркель назвала кандидатов на пост министра образования, министра сельского хозяйства и интеграции.
Напомним, в Германии представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) согласовали коалиционное соглашение.