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Меркель оприлюднила список міністрів коаліційного уряду

Меркель оприлюднила список міністрів коаліційного уряду

Київ • УНН

 • 7852 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель представила список майбутніх міністрів коаліційного уряду. Його публікує Bild, передає УНН.

Як зазначається, це поки що попередній список.

Урядова коаліція складається з трьох партій: блоку ХДС / ХСС, а також Соціал-демократичної партії (СДП). СДП планує представити свій перелік з шести міністрів 4 березня.

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За інформацією ЗМІ, в новому складі уряду Меркель запропонувала залишити на посаді міністра оборони Урсулу фон дер Ляйен. Пост міністра економіки займе Петер Альтмайер, нині виконуючий обов'язки глави Мінфіну.

Також Меркель назвала кандидатів на пост міністра освіти, міністра сільського господарства і інтеграції.

Нагадаємо, у Німеччині представники Соціал-демократичної партії Німеччини, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) погодили коаліційну угоду.

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