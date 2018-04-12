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Меркель: Германия не присоединится к ударам по Сирии

Меркель: Германия не присоединится к ударам по Сирии

Киев  •  УНН

 • 9632 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Германия не присоединится к военным действиям против сирийского правительства в ответ на атаку с использованием ядовитого газа в районе Восточной Гуты, но поддерживает усилия Запада. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Германия не примет участия в возможных - пока не было никаких решений, я хочу подчеркнуть это - военных действиях", - сказала Меркель.

"Но мы поддерживаем все, что делается, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо", - добавила она.

Напомним, французский президент Макрон заявил, что Франция будет действовать в Сирии, когда проверит всю информацию.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Между тем в Пентагоне заявили, что готовы к военному ответу на химатаку в Сирии, если это будет необходимо и если президент Трамп примет соответствующее решение. Однако, 11 апреля CNN сообщил, что у Трампа еще нет окончательного решения относительно удара по Сирии.

В то же время СМИ сообщили, что ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базы РФ в Сирии, а второй - на подходе.

Также не исключено, что к военной операции присоединится Великобритания. По данным The Telegraph, к берегам Сирии уже отправлены британские подлодки с крылатыми ракетами. Кроме того, по данным The Times, в боевых действиях могут быть задействованы самолеты с военной базы Акротири на Кипре.

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