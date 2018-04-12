Меркель: Німеччина не приєднається до ударів по Сирії

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Німеччина не приєднається до військових дій проти сирійського уряду у відповідь на атаку з використанням отруйного газу в районі Східної Гути, але підтримує зусилля Заходу. Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН з посиланням на Reuters.