Меркель и Мэй появились на саммите НАТО в нарядах одинакового цвета

Для саммита НАТО канцлер Германии и премьер Британии выбрали синий цвет. А.Меркель ограничилась лишь жакетом такого цвета, а Т.Мей надела синие жакет и юбку.

При этом наряд женщин очень сочетался со цветом флага НАТО.

Напомним, сегодня в Брюсселе стартовал саммит НАТО.

Как сообщал УНН, во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп проведет встречи с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.