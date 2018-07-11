Меркель и Мэй появились на саммите НАТО в нарядах одинакового цвета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пришли на саммит НАТО в Брюсселе почти в одинаковых нарядах, передает УНН.
Для саммита НАТО канцлер Германии и премьер Британии выбрали синий цвет. А.Меркель ограничилась лишь жакетом такого цвета, а Т.Мей надела синие жакет и юбку.
При этом наряд женщин очень сочетался со цветом флага НАТО.
Напомним, сегодня в Брюсселе стартовал саммит НАТО.
Как сообщал УНН, во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп проведет встречи с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.