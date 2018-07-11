Меркель і Мей з'явились на саміті НАТО у вбранні однакового кольору
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей прийшли на саміт НАТО у Брюсселі майже в однаковому вбранні, передає УНН.
Для саміту НАТО канцлер Німеччини і прем'єр Британії обрали синій колір. А.Меркель обмежилася лише жакетом такого кольору, а Т.Мей одягла сині жакет і спідницю.
При цьому вбрання жінок дуже гармоніювало із кольором прапору НАТО.
Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі стартував саміт НАТО.
Як повідомляв УНН, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп проведе зустрічі з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном.