Меркель и Макрон будут отчитываться в ЕС в контексте продолжения санкций в отношении РФ

"Мы будем обсуждать международные отношения и принимать выводы относительно внешней политики, включая эскалацию в Азовском море и саммит Лиги арабских государств и ЕС. Канцлер Меркель и президент Макрон будут отчитываться о выполнении минских соглашений учитывая возможность продолжения санкций (против России - ред.)", - говорится в письме.

Как сообщал УНН, 13-14 декабря на заседании Европейского Совета определенные лидеры государств-членов ЕС будут поднимать вопрос эскалации в Азовском и Черном морях и дополнительных санкций к РФ с учетом предложений, предоставленных министром иностранных дел Павлом Климкиным.