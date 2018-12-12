Меркель и Макрон будут отчитываться в ЕС в контексте продолжения санкций в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На встрече Европейского совета 13 и 14 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон будут отчитываться по выполнению минских соглашений в контексте рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ. Об этом говорится в письме главы Европейского совета Дональда Туска по повестке дня и темам встречи, передает УНН.
"Мы будем обсуждать международные отношения и принимать выводы относительно внешней политики, включая эскалацию в Азовском море и саммит Лиги арабских государств и ЕС. Канцлер Меркель и президент Макрон будут отчитываться о выполнении минских соглашений учитывая возможность продолжения санкций (против России - ред.)", - говорится в письме.
Как сообщал УНН, 13-14 декабря на заседании Европейского Совета определенные лидеры государств-членов ЕС будут поднимать вопрос эскалации в Азовском и Черном морях и дополнительных санкций к РФ с учетом предложений, предоставленных министром иностранных дел Павлом Климкиным.